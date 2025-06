EasyJet festeggia 20 anni a Olbia: oltre 11 milioni di passeggeri dal 2005

Easyjet compie 20 anni a Olbia.

EasyJet festeggia il ventesimo anniversario della propria presenza all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, celebrando una storia di crescita, investimenti e collegamenti che hanno contribuito a rafforzare il ruolo della Sardegna nel panorama turistico europeo. Nel 2005 è atterrato a Olbia il primo volo easyJet proveniente da Berlino, segnando l’inizio di una storia di successo che, da quella data, ha visto easyJet trasportare oltre 11 milioni di passeggeri.

Anche in questa stagione estiva easyJet si conferma la prima compagnia ad Olbia, con un’offerta da oltre 1 milione di posti e 16 collegamenti diretti dal resto d’Italia e da 5 paesi europei, che rendono il nord della Sardegna sempre più accessibile in modo facile e conveniente dalla clientela nazionale e internazionale del vettore “arancione”.

L’estate 2025 vede anche nuove rotte come il collegamento diretto con Edimburgo, operativo dal 1° maggio con oltre 16mila posti disponibili per la stagione, e la nuova rotta Olbia–Zurigo, che prenderà il via dal 23 giugno con 18mila posti. Anche grazie a queste nuove destinazioni, easyJet si conferma leader a Olbia nei collegamenti con la Svizzera e il Regno Unito, mercati chiave per il turismo in Sardegna e per la mobilità dei residenti.

L’offerta easyJet comprende, tra le altre, numerose destinazioni europee come Londra, Parigi, Bordeaux, Nantes, Amsterdam e Berlino, oltre a collegamenti diretti con gli scali italiani di Milano Malpensa e Napoli, offrendo anche ai viaggiatori sardi un ventaglio di opzioni perfetto per city break, vacanze culturali e viaggi di lavoro.

“Celebriamo con orgoglio i primi vent’anni di attività a Olbia, uno scalo in cui abbiamo costruito nel tempo una presenza importante, arricchendo progressivamente la nostra offerta e contribuendo allo sviluppo turistico ed economico del territorio. Questa estate easyJet si conferma come il primo vettore a Olbia, e il nostro obiettivo resta quello di rafforzare ulteriormente i collegamenti, a beneficio della mobilità dei sardi e dello sviluppo turistico dell’isola. L’ampliamento delle rotte verso Svizzera e Regno Unito va proprio in questa direzione: rendere il Nord della Sardegna una meta sempre più accessibile e un territorio sempre più connesso con il resto d’Italia e l’Europa”, ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.

“Siamo orgogliosi di celebrare insieme a easyJet un traguardo così significativo: vent’anni di collaborazione che hanno contribuito in modo determinante alla crescita del nostro aeroporto e al posizionamento del Nord Sardegna tra le destinazioni più ambite d’Europa. Nel tempo, easyJet ha dimostrato un impegno costante nello sviluppo del network su Olbia, lavorando in piena sinergia con la nostra società per offrire un prodotto orientato alla qualità e al servizio del nostro cliente comune: il passeggero. Il consolidamento della sua presenza, con oltre un milione di posti offerti per l’estate 2025, testimonia una visione condivisa e proiettata al futuro, con l’obiettivo di rafforzare la destinazione e ridurre progressivamente la concentrazione dei flussi nel solo periodo estivo. Continueremo a lavorare fianco a fianco per rendere il Nord Sardegna sempre più accessibile, connesso e competitivo a livello internazionale” – ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato aeroporto di Olbia e Alghero.

