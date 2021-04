Tre casi di coronavirus a Sant’Antonio di Gallura.

Dopo diverse settimane senza casi Covid, sono cinque le persone positive accertate a Sant’Antonio di Gallura.

Sono in corso in queste ore, di concerto con Ats, le operazioni per effettuare il tracciamento dei contatti e le segnalazioni degli isolamenti obbligatori. Il sindaco Carlo Duilio Viti invita a prestare la massima attenzione, attenersi alle disposizioni e limitate i contatti.

(Visited 114 times, 114 visits today)