Sono due le insegnati positive al coronavirus a Santa Teresa.

A Santa Teresa è risultata positiva al coronavirus anche l’altra insegnate della scuola Primaria di San Pasquale. Insieme ad un’altra collega era erano risultate positive al coronavirus attraverso un test non accreditato. Il risultato è stato quindi confermato per entrambe, ieri era arrivato il primo responso mentre oggi il secondo.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha già attivato la procedura di tracciamento dei contatti stretti per le eventuali misure di quarantena e ha confermato la sospensione delle lezioni per gli alunni della classe interessata. La scuola, così come quella di Santa Teresa, è già stata sanificata ieri e le lezioni sono riprese regolarmente.

