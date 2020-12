La nuova Miss Sardegna Elena Meloni.

È di Santa Teresa di Gallura la nuova Miss Sardegna 2020. Si chiama Elena Meloni ed è una gallurese doc. Giovanissima, di 22 anni, è riuscita a scavalcare le altre aspiranti reginette della Sardegna.

Il suo trionfo infatti non si ferma qui. Elena rappresenterà la Sardegna e sarà una delle 22 finaliste del concorso nazionale Miss Italia, in programma lunedì 14 dicembre a Roma, che assegnerà la corona alla più bella del Paese. A decretare l’incoronazione di Elena è stata la giuria della prefinale nazionale del concorso Miss Italia, le concorrenti hanno atteso il verdetto della giuria da casa, a causa dell’emergenza covid-19.

Ma chi è Elena Meloni? Una carriera da modella cominciata da giovanissima, già a 13 anni. Quasi per gioco partecipa ad una sfilata nel Nord Sardegna e poi a vari concorsi di bellezza, come Miss Moda Fashion, Bella d’Italia e Miss Azzurro Mare. Nel 2015, a soli 17 anni, viene notata dall’agenzia Elite di Milano con la quale ha ottenuto un contratto di tre anni nel mondo della moda, posando per vari servizi fotografici. Come tutte le ragazze della sua età appassionate di moda, il suo sogno è proseguire come modella e diventare fashion influencer.

