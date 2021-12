Elena Meloni tra le finaliste di Miss Italia.

Ci sarà di nuovo Elena Meloni in gara per Miss Italia. La 23enne di Santa Teresa Gallura, che anche lo scorso anno era riuscita a raggiungere la finale, è stata selezionata ancora tra le 20 finaliste che si contenderanno la corona dell’ambito concorso.

Grazie alla fascia di “Miss Rocchetta Bellezza Sardegna” conquistata durante il concorso di Miss Sardegna la giovane gallurese rappresenterà la Sardegna alle finali nazionali che si svolgeranno a Venezia dal 12 al 19 dicembre, nella città ideale per rappresentare il sogno che diventa realtà e che racconta al meglio tematiche chiave della trasformazione della manifestazione come creatività, sostenibilità, wellness.

Ma non sarà la sola sarda: in gara tra le 10 finaliste di “Miss Italia social ci Saranno anche Chiara Manca di Oristano e Francesca Ibba di Cagliari.

E proprio per l’edizione 2021 diventa una mini serie TV che sarà trasmessa sulla piattaforma OTT Helbiz Live in esclusiva per l’Italia.