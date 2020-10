A Santa Teresa due insegnanti positivi ai primi test.

Sono due i docenti risultati positivi al Covid 19 nel territorio di Santa Teresa Gallura. Entrambe insegnano alla scuola primaria, uno nella sede di Santa Teresa e l’altro in quella di San Pasquale. La positività è stata rilevata attraverso un test non accreditato dal’Ats Sardegna, per questo motivo è stata predisposta la ripetizione dell’indagine con un test ufficiale così da confermarne o smentirne il risultato.

Nel frattempo la dirigente scolastica ha disposto che gli allievi che frequentano le classi in cui insegnano i due docenti, nella giornata del 6 ottobre, resteranno a casa. Il sindaco Stefano Pisciottu, nonostante consideri la situazione a Santa Teresa Gallura relativamente tranquilla, invita la popolazione a mettere in atto tutte le cautele necessarie, tra cui evitare la frequentazione, se non strettamente necessaria, di feste e cerimonie.

