I lavori sulle dune a Santa Teresa.

Tiene ancora banco la vicenda dei lavori di sterramento, probabilmente con mezzi meccanici, in ambiente dunale alla splendida Rena di Ponente, verso Capo Testa, sul litorale di Santa Teresa di Gallura.

Come noto, l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per verificare l’esistenza o meno delle necessarie autorizzazioni amministrative. Il Comune di Santa Teresa di Gallura ha rapidamente comunicato di aver “provveduto a disporre immediato sopralluogo e successiva comunicazione alle competenti autorità per gli accertamenti.

Tuttora non si conoscono le finalità, gli autori, l’esistenza o meno di autorizzazioni, perché la suddetta struttura comunale ha affermato che gli “atti” di accertamento sono “sottratti all’accesso civico ai, in quanto relativi allo “svolgimento di attivita’ ispettive” e alla “conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento”, cioè si tratta di informative alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania. Sarà, quindi, la magistratura a occuparsi di queste attività negli ambienti dunali. Ora il GrIG auspica rapidi accertamenti risolutivi.

