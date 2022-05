I video dei passanti.

Con la stagione appena iniziata, si vedono i primi turisti a Santa Teresa Gallura. Già difficile trovare parcheggio in centro, tra tavoli per cene all’aperto davanti ai locali ed esibizioni canore in piazza.

In questo contesto non è passata inosservata, la scorsa notte, la presenza di una famigliola di cinghiali per le vie del centro, tra lo stupore dei passanti.

Secondo alcune testimonianze, la presenza di cinghiali per le vie del centro non sarebbe una casualità. Si tratterebbe, invece, di una presenza costante, e in crescita.