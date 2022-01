Francesca e Michele pronti per il Sentiero Cai Italia.

Sarebbero dovuti partire proprio in questi giorni Francesco Bernabeo e Michela D’Annibale per vivere il loro sogno lungo 7mila chilometri. Da Santa Teresa a Muggia a piedi seguendo il sentiero Italia Cai. Purtroppo le restrizioni dovute al coronavirus hanno fatto desistere la coppia di Ortona, che ha deciso di prendersi un po’ più di tempo posticipare la partenza di un mese

Il loro cammino partirà a fine febbraio da Santa Teresa di Gallura, per arrivare fino a Muggia (TS) in Friuli Venezia Giulia. Il desiderio di Francesco e Michela, amanti della natura, dei borghi, della fauna, della flora e soprattutto della montagna è di far conoscere ai loro le bellezze che via via incontreranno lungo la strada.

Anche il Club Alpino Italiano supporterà e patrocinerà patrocinerà la neo costituita Associazione sportiva dilettantistica SearchGo nata per l’impresa e ha dato pieno appoggio all’iniziativa. “Per noi è un onore essere patrocinati da un ente importante e autorevole come il CAI- commenta il presidente dell’A.S.D. SearchGo Francesco Bernabeo e socio CAI della sezione di Ortona a mare – Ci fa piacere sapere di essere supportati da un’associazione nata da più di 150 anni e che ha fatto della sua mission la conoscenza e lo studio delle montagne”.

“La priorità di questa impresa sarà quella di documentare, attraverso il nostro blog, le bellezze e il patrimonio montano, culturale ed enogastronomico che abbiamo qui in Italia- precisa Michela D’Annibale, vicepresidente dell’A.S.D. SearchGo e anche lei socio CAI della sezione di Ortona a mare – vivere la vita per noi è indispensabile. E abbiamo deciso di viverla a modo nostro, nel nostro habitat naturale: la natura”. A patrocinare l’impresa ci saranno anche enti importanti quali la Commissione Europea, il Ministero della Transizione Ecologica, Regione Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise, Marche, Toscana e Veneto oltre a tante altre associazioni ed enti Parco che hanno creduto nel progetto.