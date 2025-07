Ultramaratona solidale in Gallura a sostegno dei disabili

In Gallura l’ultramaratona solidale.

Dalla passione per la corsa alla solidarietà concreta, passando per le strade della Gallura: è il cuore del progetto “Corro Spensieratamente”, l’ultramaratona solidale ideata da Maurizio Porcu, consulente finanziario e maratoneta originario di Berchidda, oggi residente a Londra. Il suo obiettivo non è solo tagliare un traguardo, ma sostenere una realtà speciale: l’Orchestra Spensierata, associazione che coinvolge giovani con disabilità in laboratori creativi e attività sociali.

Il percorso, lungo 65 chilometri, partirà a ottobre dalla spiaggia di Cala Moresca a Golfo Aranci, paese d’origine della moglie, e si concluderà nella piazza centrale di Berchidda, sua terra natale. La corsa attraverserà simbolicamente anche i comuni di Olbia e Telti, offrendo uno spaccato paesaggistico del Monte Acuto e dei suoi valori. L’iniziativa punta a raccogliere almeno 15mila euro, attraverso donazioni online e un evento conclusivo, per finanziare le attività dell’associazione nei prossimi anni.

