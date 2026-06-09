Lavori alla condotta dell’acqua, disagi a Santa Teresa Gallura

I lavori alla condotta dell’acqua di Santa Teresa Gallura.

Giovedì 11 giugno è previsto un intervento di manutenzione sulla condotta adduttrice in località Saltara – Lu Banconi, nel territorio del comune di Santa Teresa Gallura, secondo quanto comunicato dai tecnici di Abbanoa.

Le operazioni prenderanno avvio alle 6 del mattino e, in base al programma, dovrebbero concludersi entro le 22. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere il funzionamento della condotta e interrompere temporaneamente l’approvvigionamento idrico destinato ai serbatoi che servono il centro abitato di Santa Teresa Gallura, comprese frazioni e strutture ricettive. Nel corso della fascia oraria interessata potranno verificarsi riduzioni di pressione e interruzioni momentanee della fornitura. Il ripristino del servizio è previsto al termine delle attività, con la possibilità che venga anticipato qualora gli interventi vengano completati prima del previsto.

Il gestore ha fatto sapere che i tecnici saranno impegnati a limitare quanto possibile la durata dell’interruzione e a favorire un ritorno alla normalità nel minor tempo tecnico necessario. Eventuali disservizi potranno essere segnalati al servizio guasti di Abbanoa attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione, è stato inoltre comunicato che l’acqua potrebbe presentare temporaneamente fenomeni di torbidità, dovuti allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte.

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