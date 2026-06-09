Grande successo per il 22esimo Trofeo Judo Città di La Maddalena

Il Parco contribuisce al successo del Trofeo Judo Città di La Maddalena

Dal 5 al 7 giugno, la comunità locale ha accolto con entusiasmo il “XXII Trofeo Judo Città di La Maddalena. Abbinato quest’anno al quarto Memorial Carmelo Rosiglione, insieme al sedicesimo Torneo Judo Garibaldino. L’evento, ospitato presso il locale Palazzetto dello Sport, si conferma come l’appuntamento sportivo più longevo e radicato dell’intera comunità isolana, un punto di riferimento capace di attrarre un pubblico numeroso e caloroso.

L’organizzazione

L’organizzazione impeccabile curata dall’Asd Judo Club La Maddalena ha trovato un partner fondamentale nelle istituzioni locali. L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha infatti voluto manifestare la propria vicinanza e il proprio convinto sostegno all’iniziativa, unendo al prestigioso patrocinio istituzionale un ausilio economico concreto. Attraverso la determinazione generale numero 36, l’Ente ha concesso l’uso gratuito delle foresterie situate presso il Centro di educazione ambientale del Parco, noto come CEA di Stagnali, garantendo l’ospitalità e il soggiorno a un massimo di venticinque partecipanti tra atleti e accompagnatori impegnati nella manifestazione sportiva.

La presidente del Parco

La presidente dell’Ente Parco, la dottoressa Rosanna Giudice, ha presenziato personalmente all’evento per portare il saluto ufficiale dell’amministrazione e ha sottolineato il valore profondo di questa sinergia con una dichiarazione ufficiale: “Sostenere lo sport giovanile e isolano non è solo un piacere, ma un preciso dovere sociale e istituzionale per l’Ente Parco. Questo storico torneo, giunto alla sua ventiduesima edizione, incarna perfettamente i valori di aggregazione, rispetto e promozione del territorio che l’Ente persegue quotidianamente. Aprire le porte delle nostre strutture di Caprera per accogliere i giovani judoki significa investire sul futuro della nostra comunità e favorire un turismo sportivo e sostenibile, capace di valorizzare le nostre bellezze nel pieno rispetto dei contesti naturali e dei nostri centri di eccellenza, come il CEA.”

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La concessione delle foresterie si inserisce perfettamente nell’ambito dei regolamenti dell’Ente, concepiti appositamente per agevolare le attività sociali, culturali e sportive di rilievo. Progetti di questo tipo sono in grado di generare ricadute positive sul tessuto economico e sociale locale, consolidando allo stesso tempo il legame indissolubile tra la cittadinanza e l’area protetta dell’arcipelago.

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