Il nuovo bancomat delle Poste a Santa Teresa.

A Santa Teresa Gallura arriva un nuovo sportello bancomat di Poste Italiane. Soddisfatto il deputato Dario Giagoni, il quale ha dichiarato che questo nuovo strumento rappresenta un importante passo avanti per offrire ai residenti del paese e dei dintorni un accesso più rapido, sicuro e tecnologicamente avanzato ai servizi.

”Il nuovo sportello bancomat è dotato di funzioni innovative, pensate per rispondere alle esigenze di residenti e turisti, garantendo un’esperienza più efficiente e moderna – dice l’onorevole Giagoni -.Tra le novità, si segnalano servizi più veloci e funzionalità aggiornate, in linea con le richieste di un paese turistico come Santa Teresa Gallura, dove la qualità dei servizi è fondamentale per la comunità e per chi visita la zona. Il posizionamento di questo nuovo sportello è stato fortemente sostenuto dal sottoscritto che si è battuto affinché si potesse realizzare questa importante infrastruttura. Grazie anche alla predisposizione di un’interrogazione parlamentare e a interlocuzioni dirette con la direzione generale delle Poste Italiane, si è riusciti a garantire un servizio più adeguato alle esigenze del territorio. – prosegue Giagoni – Un’azione di miglioramento della qualità della vita che non deve rimanere isolata ma deve proseguire in un impegno costante a migliorare i servizi offerti, contribuendo allo sviluppo di un territorio che merita di avere accesso a soluzioni moderne e di qualità.”

