Parcheggi a pagamento, nuove scadenze a Santa Teresa Gallura

I parcheggi a pagamento a Santa Teresa Gallura.

Cambiano le date di validità dei parcheggi pubblici a pagamento a Santa Teresa Gallura. Il Comune ha disposto una riduzione del periodo di esercizio di numerose aree di sosta, anticipando la fine del servizio al 10 ottobre 2026. La decisione è legata alle festività patronali, durante le quali sono previste diverse manifestazioni di pubblico spettacolo dal 14 al 16 ottobre, con conseguenti modifiche alla viabilità nel centro storico e nelle zone limitrofe. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza dirigenziale numero 54 del 10 ottobre 2026, firmata dal responsabile del settore Vigilanza e Protezione civile, Salvatore Fioredda. L’obiettivo è consentire l’allestimento degli eventi e adeguare l’organizzazione della sosta alle esigenze legate alle celebrazioni.

Le aree interessate.

La modifica riguarda numerosi parcheggi, per i quali il periodo di validità viene anticipato dal 15 al 10 ottobre. Tra questi figurano le aree di via Umberto I, via Magnon, piazza San Vittorio, via La Marmora e via Valle d’Aosta. La stessa scadenza interessa anche piazza Modesto, via del Porto, via Pertini, viale La Marina, via Berlinguer, via E. D’Arborea, piazza B. Modesto, piazza Libertà, viale Bechi, via Imbriani, il multipiano del porto e la località La Funtana. Per altre aree, invece, resta confermato il termine del 15 ottobre. È il caso dei parcheggi di Porto Pozzo, Valle dell’Erica, Conca Verde, Capo Testa, Rena Bianca e La Marmorata.

Orari e tariffe.

L’ordinanza conferma le fasce orarie e le tariffe previste per le singole aree. In via Umberto I e via Magnon la sosta a pagamento è prevista dalle 9 alle 20, con una tariffa di un euro all’ora. La stessa fascia oraria si applica a Porto Pozzo, Valle dell’Erica e Conca Verde, mentre a Capo Testa il costo è di due euro all’ora. Per piazza San Vittorio e via La Marmora sono indicate tariffe di uno o due euro all’ora, mentre per la maggior parte delle altre aree il pagamento è previsto dalle 9 alle 24, generalmente al costo di un euro all’ora. La variazione riguarda esclusivamente il 2026 e non sarà automaticamente estesa agli anni successivi. Il Comune ha inoltre previsto l’installazione di apposita segnaletica stradale per informare gli automobilisti della cessazione anticipata del servizio nelle aree interessate. La gestione dei parcheggi è affidata alla società pubblica Silene Surl. La Polizia locale e gli altri agenti delle forze dell’ordine saranno incaricati di vigilare sull’esecuzione del provvedimento e sul rispetto delle disposizioni previste.

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