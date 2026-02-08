Santa Teresa Gallura partecipa a “M’illumino di meno” sulla scienza

L’iniziativa “M’illumino di meno” a Santa Teresa Gallura.

In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, Santa Teresa Gallura si prepara a unirsi all’iniziativa “M’illumino di meno“, promossa da Rai Radio 2, che quest’anno pone l’attenzione sul ruolo della scienza nella transizione ecologica. L’edizione 2026, intitolata “M’illumino di meno, si fa scienza“, invita cittadini e istituzioni a riflettere sull’importanza di adottare comportamenti più sostenibili e di considerare la ricerca scientifica come strumento fondamentale per affrontare le sfide ambientali.

Il Comune della cittadina gallurese partecipa attivamente, con gesti simbolici e momenti di sensibilizzazione che vogliono coinvolgere la comunità. Tra le azioni previste, lo spegnimento dell’illuminazione pubblica in Piazza Villamarina lunedì 16 febbraio rappresenterà un segnale concreto di attenzione ai consumi energetici. Nello stesso periodo, dal 16 al 21 febbraio, Radio Wave Gallura offrirà approfondimenti e dirette dedicate al risparmio energetico e alla sostenibilità, con l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza sui comportamenti quotidiani che possono contribuire a un futuro più rispettoso dell’ambiente.

L’iniziativa invita i cittadini a partecipare in modo attivo, spegnendo le luci non essenziali e riflettendo sugli stili di vita adottati, trasformando un gesto simbolico in un’occasione di consapevolezza collettiva. Santa Teresa Gallura, aderendo a “M’illumino di meno“, conferma l’impegno locale nella promozione di pratiche sostenibili e nel valorizzare la scienza come leva per la transizione ecologica, sottolineando come ogni azione, anche piccola, possa avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità.

