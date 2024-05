L’arte di Zimmermann e Cocco all’Hotel La Funtana di Santa Teresa

L’arte di Zimmermann e Cocco all’hotel La Funtana

L’arte di Agnes Zimmermann e Luca Cocco, su invito dell’Hotel La Funtana di Santa Teresa, arriva in Gallura. Qui hanno realizzato un’opera tra realtà e fantasia, nata da un’idea della proprietaria dell’albergo. La pittura raffigura un oceano immaginario, illuminato da una grande luna. Due balene nuotano in questo profondo blu e, una di loro, si fa carico di trasportare sul suo dorso un faro, simbolo della piccola presenza umana. “L’opera – spiegano gli artisti – contiene un messaggio rivolto all’uomo: per quanto si senta grande e padrone del Pianeta blu, a suo confronto è insignificante. La balena, rappresentante della natura, ci tiene generosamente fuori dall’acqua dandoci la possibilità di sopravvivere”. Il messaggio, dunque, è un monito per l’uomo e un omaggio alla natura: “La balena – continuano gli artisti – fa anche da mediatore tra noi e il mondo degli animali, che nella loro purezza, hanno sempre qualcosa da insegnarci”.

L’arte come passione

Agnes e Luca sono una coppia sia nella vita che nel lavoro e condividono quasi trent’anni di esperienza. “Adoriamo i colori – spiegano – e, con il tempo, ci siamo specializzati nel trompe l’oeil, una tecnica pittorica naturalistica basata sul chiaroscuro e la prospettiva, che permette di creare l’illusione del reale. Realizziamo soprattutto murales, anche di grandi dimensioni. Dipingere sui muri è il nostro lavoro, ma, soprattutto, la nostra passione”. I due artisti, oltre che nella pittura murale, si cimentano in dipinti e decorazioni in abitazioni private, attività commerciali o enti pubblici: “Per noi dipingere, tra le altre cose, significa personalizzare. Il nostro desiderio è anche quello di accontentare il committente che vuole impreziosire i propri spazi”. Il lavoro dei due artisti è apprezzabile prevalentemente nel cagliaritano, dove hanno collaborato con diversi Comuni, tra cui Capoterra, Esterzili, Sestu, Vallermosa e Quartucciu. Tuttavia, la loro è un’arte itinerante, che si muove in tutta la Sardegna e al di fuori.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui