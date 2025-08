Una villa faraonica per Fedez a Porto Cervo.

Fedez è tornato dopo un anno in una immensa villa a Porto Cervo. Il rapper l’ha ancora per le sue vacanze estive del 2025 con gli amici e la nuova fidanzata. Il rapper non ha badato a spese perché come si vede l’abitazione è faraonica e si estende in un 8.000 mq e ciò che colpisce all’occhio è la piscina a cascata e il gioco di luci nel giardino dell’abitazione.

Ma dove si trova? Questa splendida villa di nome “Miata” si trova a Liscia di Vacca, a pochi passi da Porto Cervo. La proprietà si sviluppa su più livelli, posizionata su un piccolo promontorio che regala una vista mozzafiato sul mare cristallino della Costa Smeralda.

La villa dispone di sei camere da letto, una spa, quattro bagni e nove ulteriori ambienti distribuiti tra zona giorno e sala da pranzo. All’interno, gli spazi ampi e luminosi sono impreziositi da arredi di design, mentre all’esterno si trova un accogliente soggiorno con camino, che affianca quello interno, e due eleganti sale da pranzo. A completare l’offerta, una palestra attrezzata, un campo da padel e una dependance dedicata al personale di servizio. Attualmente la villa è disponibile in affitto, ma la trattativa è riservata. Considerando il contesto esclusivo e le ville circostanti non è difficile immaginare che il canone è per pochi.

