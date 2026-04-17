Santa Teresa sostiene i comitati e le feste della tradizione: al via il bando

A Santa Teresa Gallura un bando per le feste tradizionali e campestri.

Il Comune di Santa Teresa Gallura ha comunicato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per i contributi economici a sostegno delle feste campestri e delle tradizionali per il 2026. Questa iniziativa, per valorizzare l’identità territoriale, punta a sostenere le realtà locali che si occupano attivamente della promozione delle tradizioni e della trasmissione dei riti legati alle solennità religiose del luogo.

I beneficiari.

L’accesso a tali benefici è riservato esclusivamente ai comitati e alle associazioni che hanno la propria sede legale nel territorio comunale e che risultano regolarmente iscritti all’albo comunale delle associazioni. Un requisito fondamentale per l’ammissibilità riguarda la natura dell’attività svolta, che deve essere profondamente radicata nella tutela del patrimonio culturale e religioso della Gallura.

Come partecipare.

Le procedure amministrative prevedono che l’istanza venga redatta e trasmessa esclusivamente in modalità digitale attraverso lo sportello telematico dell’ente. La documentazione necessaria è reperibile sul portale istituzionale del Comune, seguendo il percorso dedicato ai contributi economici per le attività culturali. È di fondamentale importanza che la domanda sia completa di tutti gli allegati richiesti. La mancanza di documentazione o l’invio attraverso canali differenti da quello telematico comporteranno l’esclusione della richiesta.

Il periodo utile per l’invio delle domande ha avuto inizio il 13 aprile 2026 e si concluderà il 30 aprile 2026 alle ore 13. Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine, come stabilito dalle norme che disciplinano il bando.

Per ottenere assistenza tecnica o ulteriori dettagli in merito al procedimento, è possibile fare riferimento alla responsabile del procedimento, la dottoressa Valentina Secci. L’ufficio competente è raggiungibile telefonicamente al numero 0789740944 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo secci.valentina@comunestg.it. L’osservanza delle modalità di presentazione garantisce la partecipazione alla selezione per i fondi destinati a mantenere vive le radici storiche di Santa Teresa Gallura.

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