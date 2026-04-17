Olbia, se ne va a 60 anni: Maria Grazia era titolare di una storica lavanderia

Addio a Maria Grazia Cuccheddu.

Un velo di tristezza è calato sulla comunità di Olbia in queste ore. La notizia della scomparsa improvvisa di Maria Grazia Cuccheddu, venuta a mancare a soli 60 anni, ha scosso profondamente la città di Olbia, dove la donna era conosciuta e stimata da tutti.

Una vita tra dedizione e cortesia.

Maria Grazia non era solo una concittadina, ma un punto di riferimento per il quartiere di zona Vittorio Veneto. Per anni ha gestito con passione e instancabile dedizione la sua storica lavanderia in via Friuli. Più che un semplice esercizio commerciale, la sua attività era diventata un luogo di incontro quotidiano: Maria Grazia accoglieva chiunque con quel sorriso gentile e quella professionalità d’altri tempi che l’avevano resa una figura familiare per generazioni di olbiesi.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nel tessuto commerciale della zona, ma soprattutto nel cuore di chi apprezzava la sua discrezione e la sua straordinaria umanità.

Il cordoglio della comunità

In queste ore di profondo cordoglio, sono numerosi i messaggi di affetto che giungono alla famiglia. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna solare, una lavoratrice esemplare che ha dedicato la vita alla famiglia e alla sua attività. Maria Grazia lascia il marito, i parenti e i tantissimi amici che oggi si ritrovano uniti in un dolore silenzioso e incredulo di fronte a una perdita così prematura.

L’ultimo saluto a Maria Grazia Cuccheddu.

Il funerale di Maria Grazia verranno celebrate domani, sabato 18 aprile, alle ore 16:30, presso la chiesa di Sant’Antonio a Olbia. Sarà il momento in cui l’intera comunità potrà tributare l’ultimo commosso saluto a una donna che, con la sua semplicità, ha saputo lasciare un segno profondo nella storia quotidiana della città.

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