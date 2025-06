Via Roma avrà una nuova rotatoria: al via i lavori a Olbia

Cominciano i lavori per la nuova rotatoria a Olbia.

Sono cominciati oggi a Olbia i lavori per una nuova rotatoria in via Roma. Finiranno il 25 luglio 2025, come indica l’ordinanza n. 282, che ha apportato alcune modifiche temporanee alla viabilità. I tratti interessati dai lavori saranno via Roma, nel tratto compreso tra i civici 160 e 184, e via Lituania, nel segmento compreso tra l’intersezione con via Estonia e quella con via Roma.

Durante l’intero arco della giornata è previsto il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati della strada. La circolazione pedonale sarà consentita esclusivamente sul lato opposto ai lavori, lungo percorsi appositamente segnalati. Sarà inoltre attivato il senso unico alternato e verrà posizionata la segnaletica di preavviso relativa al cantiere. Nei periodi di inattività del cantiere, comprese le ore notturne, l’area sarà comunque messa in sicurezza. Le attività operative si svolgeranno invece nella fascia oraria compresa tra le 6:00 e le 18:00.

Sulla via Roma negli ultimi mesi sono stati realizzati alcuni interventi per migliorare le infrastrutture viarie del quartiere. Con la realizzazione dei nuovi marciapiedi l’aspetto della parte bassa della via è diventato più sicuro e i lavori per la rotatoria completeranno la nuova viabilità della zona. Sono previsti anche i lavori per realizzare i marciapiedi del primo tratto di via Roma, da via Mameli in su.

