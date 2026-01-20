Allerta rossa nel Nuorese: fiumi in piena, mareggiate e occhio alle dighe – VIDEO

Allarme maltempo in Sardegna.

L’ondata di maltempo continua a colpire duramente la Sardegna, con criticità che si estendono da La Caletta fino a Torpè. Le squadre dell’Agenzia Regionale Forestas sono operative senza sosta per fronteggiare i numerosi allagamenti segnalati. Le immagini sono spaventose: onde altissime e fiumi esondati.

La costante pressione idrica impone un monitoraggio strettissimo per i territori situati a valle delle grandi infrastrutture: preoccupa in particolare il deflusso della diga Maccheronis, che interessa direttamente i comuni di Torpè, Posada e Siniscola, così come la situazione a valle dell’invaso di Pedra ’e Othoni sul Cedrino, con potenziali ripercussioni per Galtellì, Loculi, Irgoli e Orosei. Le immagini che giungono dal Rio Posada, in località Castala, mostrano chiaramente la forza della piena, mentre nel primo pomeriggio è stata registrata una preoccupante accelerazione del flusso anche per il Rio Flumineddu, osservato dal ponte di Sa Barva.

Il video.

