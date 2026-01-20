Olbia, stop all’allerta meteo: riaprono scuole e servizi

A Olbia finisce l’allerta meteo e torna tutto alla normalità.

Dopo l’allerta meteo e restrizioni dovute all’ondata di maltempo che ha colpito tutta la Gallura, Olbia si prepara a tornare alla normalità. Il picco della perturbazione sembra ormai superato e i bollettini meteo indicano un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche per le prossime ore.

Il sindaco Settimo Nizzi, dopo la fine della fase critica e la ripresa delle attività cittadine a partire da domani, ha rilasciato una nota ufficiale, dichiarando l’apertura di scuole e uffici in città. “Da domani 21 gennaio 2026 scuole e servizi tornano regolarmente operativi. Terminate tutte le restrizioni di ieri ed oggi. Il maltempo è in miglioramento, ma raccomandiamo comunque prudenza.”, ha dichiarato Nizzi. La decisione di sospendere le attività didattiche e i servizi non essenziali era stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza della popolazione.

