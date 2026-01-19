Anche per martedì 20 in Gallura c’è l’allerta rossa per il maltempo

L’allerta rossa per il maltempo a Olbia e in Gallura riguarda anche martedì, quando pioggia evento potrebbero creare ancora problemi. Il provvedimento era atteso, tanto che la maggior parte dei Comuni aveva già disposto la chiusura dei scuole parchi, cimiteri e uffici pubblici anche per domani. Altri sindaci si erano limitati al provvedimento per lunedì e ora si adegueranno con nuove ordinanze. Secondo le previsioni della Protezione civile regionale in Gallura e a Olbia sarà allerta rossa per rischio idrogeologico e arancione per quello idraulico.

Come annunciato dalla Regione non sono previsti acquazzoni violenti, ma la caduta costante e prolungata di tanta pioggia. I corsi d’acqua ne accumuleranno tanta, ma non saranno in grado di rilasciarla in mare perché sulle foci si abbatterà la mareggiata. Queste condizioni renderanno possibili allagamenti ma la soglia d’attenzione per l’uragano Harry resta alta in tutti i territori della Gallura. Particolare attenzione a Olbia e in altri posti dove le ferite dell’uragano Cleopatra sono ancora aperte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui