Il motore dell’autobus prende fuoco e l’autista salva i passeggeri

Il conducente salva i passeggeri dell’autobus che ha preso fuoco

Un autobus ha preso fuoco e il conducente è riuscito a mettere in salvo i passeggeri e chiamare tempestivamente i soccorsi. Il mezzo del Ctm stava percorrendo viale Buoncammino a Cagliari quando il conducente ha visto che nella parte posteriore del veicolo c’erano delle fiamme. Ha fermato l’autobus e ha fatto scendere tutti i passeggeri che si trovavano a bordo. Una volta messi tutti in salvo ha chiamato il 115 per chiedere aiuto.

Dal distaccamento Porto è partita una squadra dei vigili del fuoco che in pochi attimi ha raggiunto il viale e ha domato le fiamme. La strada è stata chiusa al traffico dalla polizia mentre i vigili del fuoco portavano a termine l’intervento. Da una prima ricostruzione sembra che a provocare l’incendio sia stato un problema elettrico al motore.

