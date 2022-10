Il bollettino del coronavirus.

In Sardegna si registrano oggi 1.200 ulteriori casi confermati di positività al coronavirus (di cui 1097 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5357 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 ( come ieri ), quelli in area medica sono 84 ( + 5 ). Sono 7.396 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 530 ).

Si registrano 2 decessi: una donna di 91 anni e un uomo di 93, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e in quella di Oristano.

