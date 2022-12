Tre compagnie hanno presentato offerte per la continuità

Sono tre le compagnie aere che hanno presentato un’offerta per garantire i collegamenti con la Sardegna in regime di continuità territoriale: Ita, Volotea e AeroItalia. Tutte e tre partecipano alla gara per i collegamenti tra il Costa Smeralda di Olbia e Cagliari-Elmas con gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate. La Neonata AeroItalia è l’unica delle tre a non aver fatto proposte per i collegamenti tra Alghero e la Penisola. Oggi c’è l’apertura delle buste ed entro la sera di San Silvestro dovrebbero arrivare le aggiudicazioni provvisorie.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui