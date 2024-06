Uccide la mamma dopo una lite, autopsia sul corpo della 57enne

L’omicidio di Sinnai e l’autopsia sul corpo di Maria Dolores.

Sinnai è ancora scossa per l’omicidio di Maria Dolores Cannas. Sarà eseguita questo pomeriggio l’autopsia sul corpo della donna di 57 anni uccisa ieri dal figlio 26enne, Andrea Tidu, che è stato arrestato e attualmente si trova in carcere a Uta.

Il pubblico ministero Enrico Lussu ha affidato al dottor Roberto Demontis l’incarico per gli accertamenti necroscopici.Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, coordinati dal maggiore Michele Cerri, stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto all’interno della casa, cercando di capire le ragioni della lite che ha portato alla tragedia. È stato sequestrato il coltello da cucina con una lama di 20 centimetri utilizzato per l’omicidio, insieme agli indumenti sporchi di sangue che il giovane indossava al momento del delitto.

Assistito dall’avvocato Roberto Zanda, ieri Andrea Tidu ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio con il pm e i carabinieri, non spiegando quindi le ragioni della lite con la madre. Parenti e conoscenti lo descrivono come un ragazzo tranquillo, non noto alle forze dell’ordine, che lavorava come giardiniere insieme al padre. Le uniche discussioni in famiglia, a quanto sembra, riguardavano l’uso dell’auto.

Tuttavia, alcuni testimoni hanno riferito che recentemente appariva insofferente e nervoso. I carabinieri stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio, analizzando anche il suo telefono cellulare, che è stato sequestrato. Dopo la lite, il giovane si è allontanato di poche centinaia di metri, rimanendo immobile sotto shock fino all’arrivo dei carabinieri. Nel frattempo, il padre tentava di soccorrere la moglie. Quando i soccorsi del 118 e i carabinieri sono arrivati a Sinnai, la donna era ancora viva, ma la coltellata alla schiena le aveva perforato un polmone, causandole un’emorragia che si è rivelata fatale.

