Sardegna in fiamme, 16 incendi domati in poche ore

Gli incendi in Sardegna.

In Sardegna quella di oggi è stata una giornata particolarmente intensa per le squadre antincendio, impegnate su più fronti per contrastare ben 16 incendi che hanno interessato diverse zone dell’isola. Tutti i roghi sono stati spenti grazie a interventi da terra, senza che si rendesse necessario l’impiego dei mezzi aerei della flotta regionale.

A destare maggiore preoccupazione sono stati i focolai divampati a Pattada, nella zona di Madonna del Carmine, dove l’intervento del Corpo Forestale locale, con il supporto della stazione di Ozieri e dei vigili del fuoco, ha evitato che le fiamme si estendessero ulteriormente. A Terralba, l’incendio scoppiato in località Paui Nicasu è stato contenuto grazie all’azione congiunta della forestale di Marrubiu, del Gauf di Oristano, dei barracelli e dei vigili del fuoco.

Situazioni simili si sono registrate anche a Serramanna, Gonnosfanadiga, San Sperate, Capoterra e Assemini, dove sono intervenuti forestali, barracelli e numerosi volontari. Altri episodi, meno gravi, si sono verificati anche nei territori di Arzachena, Maracalagonis, Villaspeciosa, Sestu, Villasor e Tortolì.

Le operazioni, coordinate dal Corpo Forestale, si sono concluse positivamente grazie alla tempestività degli interventi. Intanto, per la giornata di domenica 8 giugno, resta confermata in tutta l’isola l’allerta incendio con livello di pericolosità media (codice giallo), in particolare nel territorio comunale di Cagliari.

