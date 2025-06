Pd Olbia e nuovo commissario Asl, dialogo sulla sanità

Il dialogo sulla sanità a Olbia.

Nei giorni scorsi, una delegazione del Partito Democratico di Olbia ha incontrato il nuovo commissario Straordinario della Asl Gallura, segnando una svolta nei rapporti tra la sanità locale e la politica. All’incontro hanno partecipato esponenti del partito e la dottoressa Liliana Pascucci. A differenza della precedente gestione, che respingeva l’ingerenza politica nella sanità e sminuiva la Conferenza socio-sanitaria, questa nuova fase si basa su dialogo e collaborazione reciproca.

Durante l’incontro si sono affrontati problemi ereditati dalla passata gestione, con particolare attenzione alla preparazione per la stagione estiva: potenziamento del Pronto Soccorso, attivazione delle guardie turistiche e rafforzamento delle guardie mediche. Grande preoccupazione riguarda il reparto di Psichiatria, attualmente operativo ma incapace di accogliere nuovi pazienti per la carenza di medici, problema noto fin dal novembre 2024. La direzione ha annunciato che alcune risorse saranno dedicate ai servizi territoriali come il Centro di Salute Mentale e il Serd, e sarà attivata una reperibilità specialistica per il Pronto Soccorso.

Il Partito Democratico di Olbia valuta positivamente l’incontro, che apre un dialogo costruttivo e si impegna a vigilare per garantire miglioramenti concreti nella sanità locale.

