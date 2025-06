Urne aperte per il referendum: in Sardegna anche le Comunali in 7 centri

Urne aperte anche in Sardegna per la due giorni di voto dei referendum abrogativi, in 7 Comuni si sceglie anche il sindaco. Oggi, domenica 8 giugno, i seggi sono aperti fino alle ore 23, mentre domani – lunedì 9 – sarà possibile votare dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto al voto sono 1.322.983: 678.529 donne e 644.454 uomini.

I 7 Comuni al voto

Sono sette i Comuni sardi in cui si vota per la scelta del nuovo sindaco. Nuoro è l’unico capoluogo di Provincia e per dimensioni è anche l’unico centro dove si potrebbe andare al ballottaggio, previsto per il 22 e 23 giugno. Nel Nuorese vanno a voto anche Cardedu e Oniferi mente al Sud Sardegna i seggi apriranno a Goni e Soleminis. In Gallura una crisi al Comune di Luras ha portato alle elezioni anticipate.

Le votazioni per il referendum si svolgono in 1.842 sezioni distribuite su tutto il territorio regionale. Al seggio, ogni cittadino riceverà cinque schede di colore diverso, ciascuna relativa a uno specifico quesito referendario. Per votare è necessario presentarsi muniti di un documento d’identità e della tessera elettorale.

I cinque quesiti

I quesiti referendari sottoposti al giudizio degli elettori toccano ambiti significativi della legislazione italiana. Le schede verde, arancione, grigia e rossa riguardano il mondo del lavoro e, in particolare, misure contenute nella cosiddetta legge “Jobs Act”. Gli elettori sono chiamati a esprimersi sulla possibilità di abrogare, in tutto o in parte, alcune disposizioni attualmente in vigore.

La quinta scheda, di colore giallo, affronta invece il tema della cittadinanza per cittadini extracomunitari maggiorenni. Il quesito propone di ridurre il tempo minimo di residenza legale continuativa in Italia, portandolo da 10 a 5 anni. In caso di vittoria del “Sì”, gli stranieri che risiedono legalmente nel Paese da almeno cinque anni, senza interruzioni, potranno avanzare richiesta di cittadinanza.

Le regole del referendum

Trattandosi di referendum abrogativi, ogni quesito sarà valido solo se l’affluenza supererà la soglia del 50% più uno degli aventi diritto al voto. Per chi si trova temporaneamente all’estero per motivi di studio o lavoro, è stata prevista la possibilità di voto per corrispondenza. Lo stesso vale per i residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali della regione. Lo scrutinio avrà inizio nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, subito dopo la chiusura dei seggi.

Il cambio di Provincia

In Sardegna ci sono anche tre centri chiamati a scegliere a quale ente di secondo livello appartenere. Gli abitanti di Benetutti e Nule devono scegliere se restare nella Città metropolitana di Sassari o passare alla Provincia di Nuoro. Quelli di Guspini, invece, devono scegliere tra restare nel Medio Campidano o passare alla Provincia di Oristano.

