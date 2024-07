A che punto è la 4 corsie da Olbia a Santa Teresa Gallura.

Recentemente il deputato sardo Dario Giagoni (Lega) ha presentato un’interrogazione parlamentare per i progetti della Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa Gallura e per la circonvallazione di Tempio e Scala Ruja-Tempio. Il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, ha risposto all’onorevole Giagoni, facendo il punto sulle iniziative per la realizzazione delle strade in Gallura, questione sollecitata dal deputato.

“Gli interventi di miglioramento rappresentano priorità assolute per rispondere alle esigenze del territorio e risolvere i problemi di mobilità dei Sardi, dopo decenni di troppi no“, ha dichiarato ministro Salvini nel question time. Per il deputato sardo rappresenta una risposta esaustiva che fa svanire i timori dopo 20 anni di silenzio. “Restituisce dignità ai piccoli territori – ha risposto Giagoni -. Le strade sicure e scorrevoli riducono inoltre gli incendi. L’attenzione del Governo è per tutto il territorio sardo”.

Nel question time si è posto l’accento sul particolare interesse rivolto al completamento delle infrastrutture stradali in Gallura, a lungo attese dal territorio. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha illustrato il cronoprogramma degli interventi.

Le novità da Roma.

Per il primo lotto, la tratta Olbia Nord fino al km 330+800 San Giovanni, il ministro Salvini ha comunicato che al momento, si attende il completamento della procedura di valutazione di impatto ambientale sul progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. Per il secondo lotto – Tratta Arzachena Nord – Palau -ha annunciato che “si è conclusa la progettazione definitiva, trasmessa al Commissario straordinario per l’avvio delle procedure ambientali”. A completamento dell’itinerario Olbia-Palau, per i tratti San Giovanni- Arzachena e Palau-Santa Teresa Gallura, ha specificato che “è in fase di perfezionamento la redazione del quadro esigenziale per la successiva redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

Sulla strada statale 127 – Settentrionale Sarda, il ministro ha sottolineato che “si è conclusa la progettazione definitiva del Completamento della circonvallazione di Tempio mentre è in corso quella del tratto Scala Ruja –Tempio”. Dopo le dichiarazioni del ministro in Aula il deputato Dario Giagoni ha commentato: “La Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa non è più una chimera. Le parole del ministro non sono mai stati spot ma fatti concreti, gli scettici se ne facciano una ragione”.

Quanto ai nuovi passi avanti, Giagoni ha detto che è una strada importante per l’Isola, soprattutto per la Gallura, e per gli scambi commerciali con la Corsica, isola dirimpettaia al porto di Santa Teresa, quindi anche un’arteria internazionale. “Realizzare strade sicure e scorrevoli – ha sottolineato – riducono gli incidenti, frenano lo spopolamento che nella nostra Sardegna non è solo un rischio ma un problema reale. Possono quindi tirare un ulteriore sospiro di sollievo isolani, turisti, autotrasportatori, motociclisti, ciclisti, medici, chi opera nelle ambulanze, studenti, lavoratori. Insomma, tutti coloro che ogni giorno percorrono chilometri su questo tratto di strada e che rischiano di finire coinvolti in incidenti, proprio a causa del tratto pericoloso dell’arteria di collegamento”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui