La grande musica italiana incontra l’anima dei Giganti di Mont’e Prama

La rassegna I Giganti dell’Arte a Tharros.

Sospesi tra cielo e mare, tra rovine archeologiche che si riflettono su acque cristalline e macchia mediterranea, “I Giganti dell’Arte” portano a Tharros la magia della musica, in un anfiteatro a cielo aperto.



Una rassegna che unisce musica d’autore e archeologia, in uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna.



Nella denominazione data, si rispecchia e si celebra la grandezza dei Giganti di Pietra: l’imponente complesso statuario di Mont’e Prama che vide la luce nel lontano marzo del 1974 e che ha riscritto le pagine del mediterraneo occidentale.



Dopo il grande spettacolo di Gabbani, a calcare il palcoscenico di Tharros, sabato sera alle 21, saranno i Tiromancino, con le loro hit più celebri, in un debutto che promette emozioni sotto le stelle.



Mercoledì 16 luglio, sempre alle 21, toccherà ad uno degli artisti più amati della musica italiana: Max Gazzè con l’Orchestra Jazz della Sardegna. Con una carriera ricca di successi, Gazzè ha saputo mescolare pop, rock e musica d’autore, con uno stile inconfondibile.



Floyd Experience, l’omaggio ai Pink Floyd da parte della band oristanese porterà sul palco anche l’ospite speciale Durga McBroom, storica corista dei Pink Floyd. Il concerto ripercorre gli album più iconici del gruppo britannico, in un viaggio sonoro mozzafiato previsto per domenica 19 luglio.



E infine Gavino Murgia, voce ancestrale della Sardegna, porterà il respiro del jazz e delle tradizioni isolane; appuntamento segnato per il 23 luglio, a Tharros.



“I Giganti dell’Arte” non è solo parte di un Festival: è un’esperienza, un incontro tra culture e sensibilità, un modo nuovo di vivere la bellezza e la storia nel cuore della Sardegna, in cui la musica crea un ponte tra epoche e linguaggio artistico.



Info e biglietti al seguente link: https://monteprama.it/eventi-monte-prama/

