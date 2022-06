Noleggio catamarano con skipper Sardegna: 5 motivi per scegliere questa formula

La Sardegna è un’isola bellissima che offre paesaggi mozzafiato, dal mare cristallino alla natura incontaminata. Una vacanza in questo posto non può essere solo rilassante ma è un vero viaggio tra divertimento e scoperta. Sono tanti i punti d’attrazione e le mete da raggiungere, ancora meglio se via mare. Tra le varie imbarcazioni si può scegliere di noleggiare un catamarano con skipper sardegna, che si occupa di assistere gli ospiti nel corso del viaggio.

Ci sono diverse cose che bisogna considerare prima di prenotare un catamarano, ad esempio il numero di cabine, di bagni e altri servizi che possono essere inclusi. Inoltre, si tratta di una gita in giornata o di più giorni? I charter sono disponibili per minimo 7 giorni, da sabato a sabato, esclusivamente settimanali. Il periodo ideale per fare un viaggio come questo è in primavera-estate quando le temperature sono alte, ma anche verso Settembre, quando si fanno più miti.

I vantaggi del noleggio catamarano con skipper Sardegna

Scegliere il noleggio catamarano con skipper Sardegna per le vacanze può essere vantaggioso per una serie di motivi, eccone 5:

Si può noleggiare per festeggiare un evento di più giorni, per trascorrere una settimana al largo , per staccare dalla routine, per stare in famiglia. Se amiamo il mare e lo vogliamo vivere più da vicino, questa è la soluzione ideale.

L'equipaggiamento in queste imbarcazioni è completo, a seconda del modello possiamo trovare servizi diversi, come il televisore o altri comfort.

. Essendo un mezzo di navigazione, ci si può fermare in vari porti per vedere dei posti nuovi, da quelli più frequentati a quelli abbandonati.

Ogni giorno può essere un'avventura, tra gli sport acquatici più praticati e gite in luoghi sconosciuti.

. Il catamarano però non è solo una soluzione per i più avventurosi, ci si può rilassare leggendo un libro, bevendo un drink, ascoltando musica e ammirando il paesaggio.

L’imbarcazione offre sempre del personale qualificato che può aiutarci a personalizzare la vacanza, consigliando i migliori itinerari, attività a bordo e a terra.

Un viaggio in Sardegna è già qualcosa di speciale e di magico, ma se aggiungiamo anche il noleggio di un catamarano può diventare indimenticabile. Si può prenotare per festeggiare il compleanno di una persona speciale o per riunire la famiglia o un gruppo di amici.

Le migliori attività da fare in catamarano

La Sardegna mette a disposizione un mare bellissimo e cristallino, per questo è il posto ideale per andare alla scoperta dei fondali, che offrono creature marine di ogni tipo, spugne, coralli. Chi ama fare sub può trovare un vero e proprio paradiso marino, oltre alle diverse grotte sommerse che rendono il tutto ancora più prezioso. Anche chi ama pescare trova in quest’isola le condizioni ideali, basta affittare una barca a vela o si può stare a contatto con i pescatori del luogo per fare un’esperienza ancora più completa. Per quanto riguarda le avventure via mare, grazie al vento della Sardegna è possibile anche fare surf in determinati posti.

Se invece ci si vuole concentrare su attività nell’entroterra, è possibile optare per diverse mete, facendo del buon trekking o semplici passeggiate in mezzo alla natura. Oltre ai sentieri di montagna si possono raggiungere dei villaggi che non sono accessibili con i mezzi tradizionali. Oltre a divertirsi, in questo modo ci si può immergere a tutto tondo nella cultura del posto, provando nuove esperienze.

Ciò che contraddistingue la Sardegna è la varietà di paesaggi, quando si è in alta quota infatti si può vedere il mare dall’alto, mentre quando si è in spiaggia si possono ammirare i profili delle montagne. Ogni angolo di quest’isola è suggestivo, perfetto per scattare delle bellissimi foto all’alba o al tramonto, i momenti della giornata più affascinanti. Dopo un’arrampicata o un percorso di montagna si può scendere in spiaggia e fare un aperitivo guardando il mare, in questo modo non ci si fa mancare nulla. Si può anche optare per una gita a cavallo, per un’escursione nelle grotte più suggestive, per una gita sui boschi e molto altro. Inoltre, dopo una giornata stancante e ricca di attività divertenti non c’è niente di meglio di rilassarsi in un catamarano completo di tutti i comfort.