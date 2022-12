Salto in alto e corsa, ecco i nuovi requisiti per entrare nella polizia locale

Le selezioni della polizia locale a Cabras.

Corsa tutta d’un fiato per 300 metri, salto in alto di almeno un metro e trazioni alla sbarra. Non è la scheda sportiva redatta da un personal trainer, ma quanto stabilito dal Comune di Cabras, che sta cercando due agenti della polizia locale da assumere a tempo indeterminato.

Come se non bastasse, ai candidati è stato chiesto il certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera. Decisione che ha scatenato non poche polemiche nel comune dell’Oristanese, tra quanti la reputano giusta e altrettanti che si chiedono se il vigile debba esser impersonato da Marcell Jacobs.

