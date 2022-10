Il bollettino del coronavirus in Sardegna

Secondo il bollettino di oggi in Sardegna si registrano 922 casi confermati di positività al coronavirus (di cui 860 diagnosticati con tampone antigenico). In totale, fra molecolari e antigenici, sono 4.147 i tamponi esaminati. Dopo un giorno senza posti letto occupati, c’è un paziente ricoverato in terapia intensiva mentre con 3 nuovi ingressi sale a 61 il numero dei posti occupati nell’area medica. Con 16 casi in più, invece, sale a 4.809 il numero di persone costrette all’isolamento domiciliare. Nell’ultimo bollettino del coronavirus in Sardegna risulta anche una vittima: si tratta di un 99enne che viveva nella provincia di Sassari.