Sbarca con oltre mille giocattoli illegali, scatta il sequestro

Il sequestro di oltre mille giocattoli illegali.

Un carico di oltre mille giocattoli contraffatti, proveniente dalla Cina, è stato sequestrato al Porto Canale di Cagliari grazie a un’operazione congiunta dei funzionari dell’Ufficio delle Dogane e dei militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale. L’operazione, che ha portato alla denuncia di un soggetto alla Procura della Repubblica di Cagliari, si inserisce nell’ambito dei controlli sulle merci in transhipment, settore in forte crescita a seguito dell’attivazione di nuove rotte commerciali con il continente africano.

I giocattoli erano sprovvisti delle necessarie autorizzazioni.

I giocattoli, molto richiesti dai bambini, sono risultati sprovvisti delle necessarie autorizzazioni per la riproduzione dei marchi, come confermato dalle aziende titolari, immediatamente contattate dalle autorità. Il sequestro si colloca all’interno delle attività di contrasto alla contraffazione, un fenomeno che non solo danneggia le imprese e l’economia nazionale, ma rappresenta anche un rischio per la sicurezza dei consumatori.

Intensificati i controlli per prevenire il commercio illegale.

L’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, nell’ambito di un protocollo d’intesa tra le due istituzioni, intensificano i controlli per prevenire e reprimere il commercio illegale di prodotti non conformi. La produzione e distribuzione di merci contraffatte non solo altera il mercato con pratiche di concorrenza sleale, ma spesso si lega anche a forme di sfruttamento lavorativo, con operai impiegati in condizioni irregolari in stabilimenti privi di autorizzazioni. L’azione congiunta delle autorità rappresenta dunque un baluardo per la tutela dei consumatori e la difesa del tessuto economico nazionale.

