Schianto all’incrocio tra un’auto e una moto, la vittima è un 41enne

Una moto è finita contro un’auto, la vittima è un 41enne

Un’auto è entrata sulla Statale senza dare la precedenza a una moto che sopraggiungeva: la vittima è il centauro. L’incidente mortale è avvenuto a Nuxis e la vittima è il vicesindaco Dario Melis. “Intorno alle 13.20 di oggi, lungo la Strada Statale 293 all’altezza dell’incrocio con via della Libertà, un motociclista quarantunenne ha perso la vita in seguito a uno scontro con un’autovettura proveniente da una strada laterale”. Così spiegano i carabinieri.

La ricostruzione dei carabinieri

“Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri della Stazione di Nuxis, supportati dai colleghi di Narcao e dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia, una Seat Ateca a noleggio con quattro turisti stranieri a bordo, condotta da una donna settantenne, si sarebbe immessa sulla statale verosimilmente senza concedere la precedenza al motociclo Honda che sopraggiungeva in direzione di Carbonia. L’impatto è stato violento e il centauro è deceduto sul colpo“.

“La conducente dell’auto e due passeggeri sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale “Sirai” di Carbonia; un quarto occupante è rimasto illeso. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati e, per la conducente, l’ospedale attiverà i previsti accertamenti alcolemici e tossicologici. I militari intervenuti hanno eseguito i rilievi planimetrici, raccolto le testimonianze e regolato la viabilità, ripristinata in sicurezza solo dopo il completamento delle operazioni tecniche. L’inchiesta prosegue per stabilire con esattezza dinamica e responsabilità del sinistro”.

