Da Ermal Meta a Irene Grandi, tutti gli eventi del Consorzio Costa Smeralda

Il Consorzio Costa Smeralda presenta il calendario degli eventi per la stagione 2025

Il Consorzio Costa Smeralda presenta un calendario di eventi per la stagione 2025, ecco tutti i concerti e le iniziative in programma. “Un lungo elenco di appuntamenti in Costa Smeralda, con tante iniziative per i grandi e i più piccoli, dagli incontri letterari, alle mostre, concerti e serate a tema. Un cartellone di appuntamenti imperdibili che fino al 12 settembre animerà Porto Cervo e altri luoghi suggestivi come la spiaggia di Capriccioli, la Piazzetta Centrale e la Piazzetta di Porto Cervo Marina”.

I vertici del Consorzio

“Gli eventi, organizzati dal Consorzio Costa Smeralda, presieduto da Renzo Persico, con il vicepresidente Mario Ferraro e il direttore generale Massimo Marcialis, sono iniziati a maggio con il prestigioso Premio Costa Smeralda, che si è rapidamente affermato tra i grandi appuntamenti culturali all’interno del panorama letterario nazionale, e caratterizzeranno l’estate di uno dei luoghi di vacanza più noti al mondo, che da anni propone prestigiosi appuntamenti con grandi concertisti, attori affermati e artisti di straordinario seguito”.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono i concerti, con l’apertura del ricchissimo programma di eventi musicali prevista il 16 luglio con il gruppo dei Collage. Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sarà l’esibizione dal vivo di Irene Grandi, lunedì 21 luglio, nella Piazzetta di Porto Cervo: con la musicista toscana che eseguirà alcuni dei suoi successi, da “Bruci la città” a “La tua ragazza sempre” e “In vacanza da una vita”. Sarà invece Ermal Meta, cantautore, compositore e polistrumentista, il protagonista del concerto che si terrà giovedì 31 luglio, il giorno dell’Assemblea del Consorzio Costa Smeralda, sempre nella Piazzetta Centrale.

Francesco Gabbani, uno degli interpreti più acclamati della nuova generazione della musica italiana, si esibirà venerdì 8 agosto nel campo sportivo comunale di Abbiadori, mentre mercoledì 20 agosto, sempre in Piazzetta a Porto Cervo, sarà la volta di Michele Zarrillo, una colonna portante della musica melodica italiana, impostosi sulla scena con la vittoria del Festival di Sanremo nel 1987, nella sezione Nuove Proposte, con “La notte dei pensieri”, autore di hit di straordinario successo come “Una rosa blu” e “Cinque giorni”.

Lunedì 25 agosto sarà la volta dei Neri Per Caso, il gruppo musicale a cappella di Salerno, salito alla ribalta della scena musicale con Sanremo Giovani nel 1994 e la hit di successo “Le regazze”. Sono diventati noti anche per le tante collaborazioni con la Gialappa’s Band in televisione, nei programmi da “Mai dire gol” fino a “GialappaShow”.

Il magazine

“Martedì 5 agosto appuntamento speciale per festeggiare il 60esimo anniversario del Costa Smeralda Magazine. Una festa per celebrare la rivista ufficiale del Consorzio Costa Smeralda, che dal 1965, in 60 anni di vita, ha seguito l’evoluzione del costume locale, fotografando fedelmente la storia di questo angolo di mondo. Nel 2022, in occasione del numero per il sessantesimo anniversario del Consorzio Costa Smeralda, ne era stato eseguito un restyling che ha reso il Magazine più moderno e raffinato, al passo coi tempi che cambiano. Con sei decenni di storia, Costa Smeralda Magazine, il magazine ufficiale del Consorzio Costa Smeralda, è e resta una delle riviste più longeve del panorama mediatico italiano”.

“Ritornano poi gli immancabili appuntamenti, tra i più attesi eventi estivi del Consorzio, come il suggestivo “Concerto alla Luna”, in programma domenica 10 agosto nella Piazzetta Liscia di Vacca; insieme all’emozionante “Concerto all’alba” in programma sabato 26 luglio, alle 5:30, sulla spiaggia Capriccioli: un appuntamento ormai imperdibile per il pubblico di Porto Cervo, con l’alba che sarà accompagnata dalle note di musica classica e l’immancabile bagno a fine concerto.

Porto Cervo sarà come sempre anche il punto d’incontro per un’estate all’insegna della letteratura, con importanti personalità del panorama culturale italiano che presenteranno le loro opere e dialogheranno con il pubblico all’interno dell’attesissima Rassegna Porto Cervo Libri che, come ogni anno, proporrà un cartellone ricco di eventi in varie location del borgo, con la partecipazione di autori di spicco e la presenza delle più importanti case editrici”.

“Domenica 17 agosto la Piazzetta Centrale di Porto Cervo si tingerà dei colori e dei tessuti che rievocano le tradizioni dell’isola con il Gran Gala della Sardegna. In scena il folklore sardo in tutte le sue forme grazie a un cast eccezionale che animerà la serata con canti, balli e melodie della tradizione sarda, mentre a fine evento il pubblico potrà partecipare a una degustazione di prodotti tipici del comparto enogastronomico”.

“Tante le attività previste per i più piccoli: a partire da sabato 19 luglio con lo spettacolo del Circo nella spiaggetta di Porto Cervo, seguito dallo spettacolo di marionette nella Piazzetta di Porto Cervo Marina lunedì 11 agosto e il Teatro Circo Maccus, che sorprenderà i bambini con suggestive performance circensi venerdì 22 agosto”.

“Da venerdì 5 settembre a domenica 7 settembre, poi, il Consorzio Costa Smeralda ospiterà la quarta edizione di Longevity Fest. Con la direzione artistica di Pietro Mereu e il panel gestito dal direttore scientifico Giovanni Scapagnini, l’evento di questa edizione ospiterà un talk con i ricercatori delle università di Harvard e UCLA e aggiungerà al suo format due giorni di conferenze, coordinati dal professor Francesco Bertolini dell’università Bocconi, in cui si alterneranno esponenti di start-up e di aziende consolidate per raccontare esperienze e novità nell’ambito della longevità.

Sempre in ambito musicale, anche per l’estate 2025 torna il Classical Music Festival Costa Smeralda, l’appuntamento con la grande musica classica e i suoi prestigiosi artisti organizzato dal Consorzio Costa Smeralda al Conference Center di Porto Cervo: quest’anno con tante novità per le 4 serate previste in calendario giovedì 4, lunedì 8, mercoledì 10 e venerdì 12 settembre 2025″.

