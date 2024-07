Un 25enne morto in uno schianto frontale lungo l’Orientale sarda

Un 25enne ha perso la vita lungo l’Orientale sarda: con la sua auto ha invaso la corsia opposta e si è schiantato in modo frontale con un tir. L’incidente è avvenuto nel nuovo tratto tra Cagliari e l’Ogliastra, nel territorio di Castiadas. Il 25enne cagliaritano stava viaggiano in direzione nord alla guida di una Renault Clio quando ha invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento sopraggiungeva un tir e l’impatto è stato devastante. Per il giovane non c’è stato niente da fare, l’auto è andata distrutta.

Il camionista, un 41enne di Scano Montiferro è stato trasportato al Brotzu di Cagliari. Il passeggero seduto al suo fianco, un 59enne di Assemini, si trova invece all’ospedale di Muravera. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della Nuova 125, chiusa al traffico in entrambe le direzioni, e i carabinieir pe ri rilievi.

