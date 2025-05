Donna di origini sarde trovata morta, é stata uccisa

Stefania Camboni è stata uccisa a coltellate.

La donna di origini sarde, Stefania Camboni, trovata morta nella sua villetta a Fregene è stata uccisa. Sul suo corpo sono state trovate almeno 15 coltellate. Il cadavere della 60enne è stato trovato coperto dai cuscini e la vittima aveva una ferita alla testa.

A dare l’allarme il figlio della 60enne, che vive nella stessa proprietà con la compagna, il quale rientrando a casa ha scoperto il corpo della madre. I carabinieri stanno indagando sull’autore del delitto e sulle cause dell’omicidio. Camboni potrebbe essere stata uccisa per motivi economici e gli inquirenti stanno scavando su presunti dissapori tra parenti per una questione legata all’eredità.

Pare, infatti, che ci fosse state una lite per l’eredità lasciata a Camboni dal marito Giorgio Violoni, ex calciatore morto nel 2020. Dai primi accertamenti ci sono elementi che fanno pensare che la donna conosceva il suo assassino e l’ipotesi rapina è stata scartata. Fuori dalla sua villa è stata trovata la sua auto, finita fuori strada contro un recinto e poco distante il portafogli della donna: forse un depistaggio. I conoscenti della donna hanno dichiarato che lei non aveva nemici, anche se un ultimo post sui social fa presagire tensioni. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso di Camboni e le indagini a ricostruire tutta la dinamica del macabro delitto.

