La Capitaneria ha salvato un pescatore caduto in mare a Olbia

Una motovedetta della Capitaneria di porto di Olbia ha salvato un pescatore che era caduto in mare con la sua barca alla deriva. L’uomo, un professionista di Siniscola, era uscito presto per andare a pescare, partendo da San Teodoro. Un parente si è preoccupato quando non l’ha visto rientrare e ha lanciato l’allarme. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di porto di Olbia, ma non è stata l’unica. Un altro allarme riguardava un motopeschereccio che girava su se stesso mentre si avvicinava alla costa tra Puntaldia e San Teodoro.

La motovedetta Cp894 è riuscita a individuare l’uomo in mare. Mentre era impegnato a manovrare le reti era rimasto impigliato nelle reti cadendo in mare, mentre l’imbarcazione si allontanava da sola. Si è aggrappato a un gavitello che si trovava a circa 3 miglia dalla costa mentre il motopeschereccio era ormai a due miglia da lui. L’equipaggio ha recuperato l’uomo che era in mare da ore e si trovava in ipotermia e stato confusionale e lo ha accompagnato al porticciolo di Loiri Porto San Paolo. Per assisterlo sono intervenuti gli operatori del 118 ed è stato poi necessario l’intervento dell’elisoccorso per portarlo all’ospedale di Olbia.

La motovedetta della Capitaneria di porto di Olbia ha poi raggiunto il peschereccio alla deriva. L’equipaggio è salito a bordo per spegnere i motori poi l’imbarcazione è stata portata, al porticciolo di La Caletta a Siniscola.

