Truffe romantiche, i sardi si fanno fregare di meno: ecco perché

Il fenomeno delle truffe romantiche in Sardegna.

La Sardegna è la regione dove avvengono meno truffe romantiche. Un nuovo studio per la prima volta analizza l’insidioso fenomeno, elaborando un indice regionale del rischio in Italia. Secondo Truffa.net, basata su dati di ISTAT, Banca d’Italia, Polizia di Stato e Datareportal, la Sardegna con il Sud chiude la classifica, ma per ragioni che non riguardano la furbizia.

Lo studio rivela che il rischio è più alto al Nord e al Centro Italia, con la Lombardia in testa, seguita da Emilia-Romagna e Veneto. Queste regioni presentano una “tempesta perfetta” di fattori: alta percentuale di popolazione tra i 45 e i 55 anni, reddito elevato e intensa attività sui social media.

La Sardegna è meno esposta al rischio di truffe romantiche, posizionandosi all’ultimo posto della classifica nazionale con un indice di 3.45. La sua bassa vulnerabilità è legata a una combinazione di reddito medio contenuto e una penetrazione digitale e sui social media nettamente inferiore rispetto alla media nazionale. La sua posizione in fondo alla classifica la rende un’eccezione, dimostrando che un minor livello di digitalizzazione e benessere economico può, in alcuni casi, agire come un fattore protettivo contro questo specifico tipo di reato.

