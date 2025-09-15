I disabili senza famiglia non andranno via, ok al progetto a La Maddalena

Il progetto ”Dopo di Noi” per accogliere i disabili senza una famiglia a La Maddalena.

A La Maddalena è stato approvato “Dopo di Noi“, un progetto per l’inclusione. Ad annunciarlo la lista della maggioranza “La Maddalena Ripartiamo”, che ha annunciato la gara per accogliere in una struttura i disabili che non hanno una famiglia. Cosi i ragazzi speciali che vivono nell’isola possono essere finalmente accolti e non costretti ad andare in altre strutture della Sardegna.

”È stato un procedimento lungo e complesso, ma che ci ha regalato grandissima soddisfazione anche morale e personale – fa sapere la maggioranza -. Grazie a questo progetto, in un futuro lontanissimo quando non ci saranno più i genitori, i ragazzi speciali potranno continuare a rimanere nella loro isola circondati d’amore come lo sono oggi fra la propria gente”. Per il progetto sono stati investiti due milioni di euro. “Se ne parla da oltre venti anni, era giunto il momento che qualcuno la prendesse in considerazione seriamente e con determinazione.Siamo fortemente convinti che questa opera possa fare la differenza nella vita di molte persone, per questo ne andiamo così fieri, per questo era un’altra promessa che andava mantenuta a tutti i costi! Che le famiglie ed i ragazzi vivano insieme a noi questo bellissimo sogno che regala una prospettiva di serenità per il futuro”, concludono.

