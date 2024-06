In provincia di Sassari 4.054 studenti pronti a sostenere la maturità

Attesa per il giorno dell’esame di maturità a Sassari.

Cominceranno domani gli esami di maturità con la prima prova in Italiano anche per gli studenti di Sassari. In provincia sono 4.054 ragazzi pronti a sostenere l’esame, mentre a Cagliari i candidati sono 5.456. A Nuoro i candidati sono 1.159, a Oristano 1.119.

Domani si svolgerà la prima prova comune per tutti gli oltre 12mila studenti. Giovedì 20 sarà il giorno delle prove specifiche per ciascun percorso di studi, dalla progettazione di una casa o di un centro per anziani negli istituti tecnici, alla prova di greco nei licei classici. Domani sarà anche il giorno dell’estrazione della lettera per le prove orali, che proseguiranno fino a luglio.

L’Isola – e dunque anche la provincia di Sassari – è maglia nera per studenti che non sono ammessi agli esami di maturità quest’anno, con il 7,4% dei maturandi respinti. Il 96,4% degli studenti è stato ammesso agli esami di maturità quest’anno, con un 3,6% di non ammessi. La regione registra la percentuale più alta di bocciati con il 7,4%, seguita da Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e Sicilia, secondo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione.

