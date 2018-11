Esami d’ammissione all’università: a Sassari il test d’ingresso si supera così

Un percorso di formazione per superare i test.

Il corso di laurea è a numero chiuso? Nessun problema. Arriva a Sassari un percorso di formazione per aiutare gli aspiranti dottori a superare il test d’ingresso. L’iniziativa è dell’Istituto Camillo Bellieni che, lunedì 26 novembre, alle 17, nella sede di via Maddalena 35 presenta i dettagli del progetto offrendo a tutti la possibilità di partecipare a una simulazione gratuita degli esami d’ammissione.

Durante l’incontro si discuterà delle tematiche legate al metodo di studio, alla gestione del tempo e della tensione durante le prove e, nello specifico, saranno trattate in breve materie come logica, matematica, chimica e biologia. L’appuntamento sarà occasione per conoscere l’intero percorso, che offre tre possibilità di partecipazione personalizzabili a seconda delle esigenze. Strumento principale di apprendimento sarà una piattaforma web appositamente realizzata, ideale per chiunque intenda prepararsi ad affrontare le prove.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di far comprendere come non sia necessario studiare enormi quantità di nozioni, ma dedicarsi alle tematiche e ai contenuti più trattati come oggetto dei test, facendo un lavoro mirato che non risulterà troppo dispendioso a livello di energie.

Una prima modalità di partecipazione prevede l’iscrizione al solo corso online sulla piattaforma dedicata. Una seconda possibilità permette sia il lavoro in rete che gli approfondimenti con le simulazioni. Per i più esigenti infine, ci sarà poi la versione completa, che ingloba il lavoro in piattaforma, le simulazioni e anche il corso in presenza di tutor. Tra i docenti ci saranno Giovanni Fenu, inventore del sistema di studio Memovia e Rita Marras, docente di logica e matematica.

La prova dei test di ammissione è gratuita mentre il corso è a pagamento a seconda della formula scelta. Per informazioni e iscrizioni scrivere a istitutobellieni@gmail.com o contattare il numero 079 230268.

