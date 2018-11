Sindaci e consiglieri regionali per l’arrivo del ministro a Olbia.

Domani Matteo Salvini sarà a Olbia. L’incontro del vicepresidente del Consiglio si svolgerà nella sala congressi della stazione marittima e si discuterà sui problemi della città e della regione.

In occasione della visita di Salvini, alcuni esponenti della politica locale gallurese avanzano alcune richieste. “La prima priorità per la Gallura è potenziare la continuità territoriale per garantire il diritto dei sardi a viaggiare ma anche per potenziare la nostra economia, che si basa sopratutto sul turismo – dichiara Giuseppe Fasolino, sindaco di Golfo Aranci e consigliere regionale (Forza Italia) – Garantire la continuità territoriale su terra e mare a pari costo anche per i sardi che lavorano fuori o i pendolari. Un’altra questione è quella del trasporto regionale, ferroviario o su strada. La rete viaria dell’Isola deve garantire un servizio migliore a chi viaggia, sardi e non”.

