Angedras Taekwondo Olbia, 2 ori e 5 argenti al Lions Open

La manifestazione si è svolta a Civitavecchia.

Il team Angedras Taekwondo di Antonio Carta lo scorso weekend ha partecipato al Lions Open, torneo di combattimento riservato alle categorie esordienti e cadetti, che si è svolto a Civitavecchia. Il bottino è di 7 medaglie. Sul gradino più alto del podio sono saliti Manuel Madeddu, che ha vinto per superiorità il primo incontro e dominato la finale per 20-6, e Diego Piccinnu, che ha vinto la finale per abbandono dell’avversario.

Medaglia d’argento per Luigi Amadori, fresco dell’oro di San Sperate, che si arrende in finale dopo aver vinto ai quarti di finale per superiorità e dopo la vittoria in semfinale per ko. Argento anche per Lorenzo Sforza al suo esordio in gare di combattimento, Thomas Aru, vittorioso in semifinale per 37 a 27, e Gabriele Padre.

Infine, medaglia di bronzo per Davide Mascia,ed esordio senza medaglie per il piccolo Francesco Lovigu.

Nelle stesse ore, ad Arezzo, si è tenuto il Best Poomsae, campionato italiani a squadre regionali di Taekwondo, alla quale ha partecipato Andrea Mura, tra le file del team Sardegna. Andrea è salito sul terzo gradino del podio.

