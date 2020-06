Calcio, l’Olbia sabato gioca l’andata del playout in casa

Olbia – Giana Erminio sabato 27 alle ore 20.

La Lega Pro ha reso noto l’orario della doppia sfida dei playout tra Olbia Calcio e Giana Erminio per la permanenza in serie C. L’andata Olbia – Giana Erminio si disputerà a porte chiuse sabato 27 giugno 2020 alle ore 20 presso lo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia.

La direzione della gara è stata affidata al signor Alberto Santoro della sezione di Messina. A coadiuvare l’arbitro saranno gli assistenti di linea signori Davide Moro – sezione di Schio – e Alberto Zampese sezione di Bassano del Grappa – , mentre il IV uomo designato è il signor Paolo Bitonti – sezione di Bologna.

Per Santoro, arbitro esperto giunto al quarto e ultimo anno in organico alla CAN C, si tratterà della terza direzione in carriera dell’Olbia. La prima, sul campo del Como, risale alla stagione 2016/17 e vide i bianchi ottenere un pareggio per 2-2 maturato negli ultimi minuti di gara a vantaggio dei locali, che recuperarono le reti siglate da Capello e Ragatzu. La seconda, invece, risale alla stagione 2017-18, quando Santoro diresse il derby di ritorno Olbia-Arzachena che i bianchi vinsero per 2-1 per effetto delle reti messe a segno da Senesi e Ragatzu.

Anche il ritorno Giana Erminio – Olbia si disputerà alle ore 20.

