Trigesimo e ringraziamento.

In ricorrenza del trigesimo dalla scomparsa del caro e indimenticabile Tomaso Columbano la moglie Mariangela Salis, i figli Gabriella con Giulio, Tiziano con Piera, Marino con Edit, Gianluca con Mariagrazia, tutti i nipoti, la pronipote ed i parenti tutti, nel ricordarlo con infinito amore ringraziano coloro che con scritti, fiori ed affettuosa presenza hanno preso parte al loro dolore e invitano quanti vorranno unirsi a loro in preghiera nella Santa Messa che verrà celebrata venerdì 6 settembre alle ore 19 nella Chiesa Santa Maria della Neve (Chiesa Nuova) in Arzachena.

Un ringraziamento particolare vada a Marina Moretti, Piero Fettolini e a tutto il personale indistintamente della Casa di Riposo di Arzachena.

Arzachena, 2 settembre 2019.

