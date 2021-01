Arzachena Academy, le dichiarazioni di mister Cerbone alla vigilia della sfida con la Vis Artena

Il ritorno in campo dopo due giorni.

Alla vigilia della sfida casalinga contro la Vis Artena il tecnico biancoverde Raffaele Cerbone ha analizzato quella che sarà la sfida contro i laziali, prima partita della squadra dopo oltre due mesi dall’ultima gara disputata.

“Prima di parlare di calcio, ci tengo a ringraziare la società che ci è stata sempre vicina nell’ultimo periodo in quanto possiamo dire di aver toccato con mano cosa vuol dire questo virus e quanto terrore questa pandemia sta creando nel mondo. Ritorniamo in campo dopo esattamente sessantadue giorni, un tempo lunghissimo che non deve rappresentare un alibi per noi, anzi dobbiamo essere carichi e consapevoli di ciò che di buono possiamo fare. Abbiamo la possibilità di ricominciare il campionato giocando una gara importante tra le mura amiche che dobbiamo fare nostra perchè va sfruttato il fattore campo che al momento non siamo stati in grado di sfruttare”.

